Arnavutköy Karaburun Plajı'nda Boğulma Olayı

Arnavutköy Karaburun Plajı'nda Boğulma Olayı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yasak olmasına rağmen denize giren yabancı uyruklu bir kişi, Arnavutköy Karaburun Plajı'nda meydana gelen boğulma olayında hayatını kaybetti. Cankurtaranların müdahale etmesine rağmen yüksek dalgalar nedeniyle şahıs kayboldu ve arama çalışmaları başladı.

Arnavutköy Karaburun Plajı'nda yasak olmasına rağmen denize giren bir kişi boğuldu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Karaburun Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte yabancı uyruklu bir kişi denize girdi. Kaymakamlık kararıyla yasak olmasına rağmen denize giren şahıs boğuldu. Cankurtaranlar yüzeyde görünen kişiye ulaşmaya çalıştı ancak yüksek dalga boyu nedeniyle başarılı olamadı. Şahıs, şiddetli fırtına ve akıntının oluşturduğu dev dalgalar arasında kayboldu. Cankurtaranlar bir süre çalışmalarına devam ederken, şahıs açık denize sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Ekiplerin denizde boğulan şahsın cansız bedenini arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray'da Davinson Sanchez ile mutlu son

Ve mutlu son! Galatasaray'da yıldız oyuncuyla imzalar atıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.