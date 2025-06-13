Arnavutköy'deki Terlik Fabrikasında Yangın Çıktı

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İstanbul Arnavutköy'de bulunan 5 katlı terlik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik mücadelesi sonucunda kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma olmaması sevindirici bir gelişme oldu.

Arnavutköy'deki terlik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de 5 katlı terlik fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde bulunan 5 katlı terlik fabrikasında saat 14.40 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Çok sayıda itfaiyenin müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, ekiplerin binada soğutma çalışmalarıysa devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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