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Arnavutköy'deki Giyim Mağazasında Hırsızlık Kameralara Yansıdı

Arnavutköy'deki Giyim Mağazasında Hırsızlık Kameralara Yansıdı
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir kadın, giyim mağazası önünde sergilenen ürünleri çalarak kayıplara karıştı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İstanbul'un Arnavutköy'de bir giyim mağazası önünde sergilenen elbiseleri seçerek beğenen kadın, ürünleri çantasına doldurarak çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde bulunan bir kadın giyim mağazasında geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, mağaza önüne gelen bir kadın kapı önünde sergilenen ürünleri dakikalarca seçerek beğendi. Beğendiği ürünleri beraberinde bulunan sırt çantasına koyarak çalan kadın hiç bir şey olmamış gibi mağaza önünden uzaklaştı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde kadının ürünleri seçerek beğendiği ve sonrasında sırt çantasına koyarak çaldığı görüldü.

"Bizden gelip özür dilemesini bekliyoruz"

Mağaza işletmecisi olan Nazmi Kaya, "Olay akşamüstü saat 16.00 sıralarında gerçekleşti. Bizim içeride biraz yoğunluğumuz vardı. Yolan geçen bir kişi geldi ürünü önce üzerine tutarak denedi ve çaldı. Biz içeride başka müşterilerle ilgileniyorduk. Biz burada daha yeni esnafız ama fark ettik ki hırsız daha öncede mağazaya gelip bakmış. Keşke gelip isteseydi hırsızlık yapmak yerine. Bizden gelip özür dilemesini bekliyoruz. Çok rahat davranıyor. Sanki içeride ödeme yapmış dışarıda ürün seçiyormuş gibi davranıyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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