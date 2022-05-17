Arnavutköy'deki fabrika yangınına müdahale eden bir vatandaş dumandan etkilendi - Haberler

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Arnavutköy'deki fabrika yangınına müdahale eden bir vatandaş dumandan etkilendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Arnavutköy'deki fabrika yangınına müdahale eden bir vatandaş dumandan etkilendi

Arnavutköy'de aydınlatma malzemesi üretilen fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Arnavutköy'de aydınlatma malzemesi üretilen fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen bir vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy Haraççı Mahallesi Madalya Sokak'ta bulunan, aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada saat 07.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını söndürme çalışmalarına devam ediliyor. Çatalca, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt'tan olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ederken, çalışmalara destek olan bir vatandaş dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kişi olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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