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Arnavutköy'de Zincirleme Kaza: 9 Yaralı

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Sollama yapmak isteyen bir aracın neden olduğu kazada, yaralılardan 2'sinin durumu ağır. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Arnavutköy'de can pazarı: 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de iddiaya göre sollama yapmak için şerit değiştiren aracın neden olduğu kazaya 3 araç karıştı. Kazada araçlarda bulunan 2'si ağır toplamda 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, bu akşam saat 21.00 sıralarında Arnavutköy - Hadımköy Yolu Sazlıbosna Gölü mevkiinde gerçekleşti. Göl üzerindeki gidiş ve geliş olmak üzere tek şeritli yolda sollama yapmak isteyen 34 EU 8233 plakalı otomobil karşı şeritten gelen 34 SNT 61 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için manevra yaptı. Otomobil manevra sırasında önce bariyerlere daha sonrada 34 SNT 61 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 SNT 61 plakalı hafif ticari araç da aynı yönde giden 34 GSF 649 plakalı otomobile çarptı. Zincirleme kazada, araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı.

Aracın motoru yerinden fırladı, 9 yaralı hastanelere kaldırıldı

Kazada manevra yapan 34 EU 8233 plakalı otomobilin motoru araçtan fırlayarak farklı bir noktaya savruldu. 2 kişinin ağır olduğu kazada yaralanan 9 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından civar hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaralanan 2 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kazadan hemen sonra yaşananlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Arnavutköy'de Zincirleme Kaza: 9 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa

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