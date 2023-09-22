Arnavutköy'de Zincir Marketlere Dadanan Hırsızlar Yakalandı

Arnavutköy'de zincir marketlere dadanarak marketlerde kullanılan transpaletleri çalan hırsızlar polisin kamera takibi sonucunda yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Arnavutköy'de zincir marketlerde ürün yerleştirmek için kullanılan transpaletlere dadanan hırsızlar bir hafta içerisinde 4 farklı zincir markette bulunan transpaletleri çaldı. Yapılan ihbarları değerlendiren Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Ekipleri yaptıkları kamera incelemesi sonucunda hırsızlık yaptığı tespit edilen Sezer D. ve Doğan C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Hırsızlık anları marketlerin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL