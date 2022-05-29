Arnavutköy'de yüzmek için göle giren çocuk boğularak hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arnavutköy'de yüzmek için göle giren çocuk boğularak hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Arnavutköy'de yüzmek için göle giren çocuk boğularak hayatını kaybetti

Arnavutköy'de arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için göle giren çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Arnavutköy'de arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için göle giren çocuk boğularak hayatını kaybetti. Çocuğun cansız bedeni itfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Cennet Gölü'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için göle giren 13 yaşındaki Ali Lavan bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen çocuğun arkadaşları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye sualtı arama kurtarma ekipleri gölde arama çalışması başlattı. Yaklaşık 2,5 saat süren çalışmaların ardından çocuğa ulaşıldı. Hayatını kaybettiği tespit edilen çocuğun arkadaşları gözyaşlarına hakim olamazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Arama Kurtarma İtfaiye 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title