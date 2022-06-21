Arnavutköy'de yolu kısaltmak için caddeye ters yönden çıkan sürücü, başka bir otomobille çarpıştı - Haberler

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Arnavutköy'de yolu kısaltmak için caddeye ters yönden çıkan sürücü, başka bir otomobille çarpıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Arnavutköy'de yolu kısaltmak için caddeye ters yönden çıkan sürücü, başka bir otomobille çarpıştı

Arnavutköy'de yolu kısaltmak isteyen sürücü, caddeye ters yönden çıkmak isteyince seyir halindeki otomobille çarpıştı.

Arnavutköy'de yolu kısaltmak isteyen sürücü, caddeye ters yönden çıkmak isteyince seyir halindeki otomobille çarpıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç sürücüsü, ara sokaktan çıkarak caddeye bağlanmak istedi. Yolu kısaltmak için caddeye ters yönden çıkmak isteyen sürücü, kazaya neden oldu. Ters yönden şeride atlayan sürücü ile seyir halinde olan başka bir otomobil çarpıştı. Araçlarda hasar oluşurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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