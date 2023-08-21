İstanbul Arnavutköy yolunda bir hafriyat kamyonu sürücüsü ile bir otomobilin sürücüsü iddiaya göre yol verme nedeniyle tartışma yaşadı. Trafiği ortasında, araçları durdurup kavga eden sürücüleri, yol üzerinden geçen vatandaşlar güçlükle ayırdı.

Arnavutköy'de yol verme tartışması: Trafiğin ortasında aracından inip diğer sürücüyü darp etti

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy yolunda bir hafriyat kamyonu sürücüsü ile bir otomobilin sürücüsü iddiaya göre yol verme nedeniyle tartışma yaşadı. Trafiği ortasında, araçları durdurup kavga eden sürücüleri, yol üzerinden geçen vatandaşlar güçlükle ayırdı.

Arnavutköy yolunda bir hafriyat kamyonu ile bir otomobil sürücüsü iddiaya göre, yol verme nedeniyle tartıştı. Trafiğin ortasında aracından inerek tartışmaya devam eden kamyon şoförü otomobildeki sürücüyü darp etti. Yaşanan kavgayı yol üzerinde seyreden sürücüler güçlükle ayırırken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kamyon şoförünün otomobilin önünü kestiği ve sürücüyü darp ettiği anlar görüldü.