Arnavutköy'de yol ortasında kız arkadaşını böyle dövdü Genç kız sevgilisi tarafından yol ortasında darp edildi o anlar böyle görüntülendi Arnavutköy'de kimliği belirsiz bir erkek şahıs, kız arkadaşını sokak ortasında darp etti.

Arnavutköy'de yol ortasında kız arkadaşını böyle dövdü

Genç kız sevgilisi tarafından yol ortasında darp edildi o anlar böyle görüntülendi

İSTANBUL - Arnavutköy'de kimliği belirsiz bir erkek şahıs, kız arkadaşını sokak ortasında darp etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Olay, Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz erkek şahıs, kız arkadaşını sokak ortasında dakikalarca darp etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Çekilen görüntülerde sevgili olduğu iddia edilen 2 kişi yol ortasında tartışmaya başladı. Tartışma sonucunda genç kıza saldırmaya başlayan erkek şahıs, kızı dakikalarca darp etti. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülenirken görüntülerde genç kızın yere yığıldıktan sonra darp edilmeye devam edildiği de görüldü.