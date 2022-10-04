Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arnavutköy'de yol ortasında kız arkadaşını böyle dövdü

3. Sayfa Haberleri

Arnavutköy'de yol ortasında kız arkadaşını böyle dövdü Genç kız sevgilisi tarafından yol ortasında darp edildi o anlar böyle görüntülendi Arnavutköy'de kimliği belirsiz bir erkek şahıs, kız arkadaşını sokak ortasında darp etti.

Arnavutköy'de yol ortasında kız arkadaşını böyle dövdü

Genç kız sevgilisi tarafından yol ortasında darp edildi o anlar böyle görüntülendi

İSTANBUL - Arnavutköy'de kimliği belirsiz bir erkek şahıs, kız arkadaşını sokak ortasında darp etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Olay, Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz erkek şahıs, kız arkadaşını sokak ortasında dakikalarca darp etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Çekilen görüntülerde sevgili olduğu iddia edilen 2 kişi yol ortasında tartışmaya başladı. Tartışma sonucunda genç kıza saldırmaya başlayan erkek şahıs, kızı dakikalarca darp etti. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülenirken görüntülerde genç kızın yere yığıldıktan sonra darp edilmeye devam edildiği de görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title