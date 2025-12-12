Haberler

Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan adama otomobil çarptı

Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan adama otomobil çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutköy'de bir otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Kazada yaya ağır yaralanırken, olayla ilgili polis inceleme başlattı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Arnavutköy'de meydana gelen kazada bir otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada yaya ağır yaralanırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, 9 Aralık 2025 günü saat 19.29 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. P.(21) idaresindeki 41 APS 247 plakalı otomobil, Fatih Caddesi'nden Osmangazi Caddesi istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Tüz (33)'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya ağır yaralandı. Bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan Tüz, Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza anı cadde üzerindeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, otomobil yaya Abdullah Tüz'e çarpmamak için manevra yapıyor ancak kazadan kaçamıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Piyasalar alev alev! Euro'nun ardından dolar da rekor kırdı

Merkez'in kararı piyasaları yaktı! Tarihi rekorlar art arda geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü

Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'nde tarihe geçti! 18 yıl sonra bir ilk

Son günlerin eleştirilen ismiydi, attığı bu golle tarihe geçti
Galatasaray'da maaş krizi! Aylardır para almıyorlar

Taraftarlar şok oldu! Galatasaray'da büyük kriz
Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü

Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü
Hande Erçel'in 45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu

45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu
Esra Ezmeci'ye gelen mesaj skandal: Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem...

"Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem..."
'Taciz etti' diyerek 17 yaşında katil olmuştu! Beyza'nın cezası belli oldu

"Taciz etti" diyerek 17 yaşında katil olmuştu! İşte Beyza'nın cezası
Zeki Murat Göle'den Fener taraftarını mest eden istatistik

Bu sezon çıktığı 2 maçta da aynı şeyi yaptı
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık

Limoncunun ağızları açık bırakan sahtekarlığı kamerada
7.5'in ardından bir büyük deprem daha! Ülke için tsunami uyarısı yapıldı

7.5'in ardından bir büyük deprem daha! Tsunami uyarısı yapıldı
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Avrupa'da zirveye göz kırptı

3 dakikada neler oldu neler! Avrupa'da tarih yazıyor
title