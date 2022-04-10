Arnavutköy'de yaşlı adama otomobil çarptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arnavutköy'de yaşlı adama otomobil çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Arnavutköy'de yaşlı adama otomobil çarptı

Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza dün Arnavutköy Sultangazi yolu Arnavutköy Devlet Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Cemal Tomur'a (76) otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yere yığıldı. Adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tomur, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Arnavutköy Devlet Hastanesi, Sultangazi, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title