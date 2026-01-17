Haberler

Arnavutköy'de korkutan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Arnavutköy İmrahor Mahallesi Yayla Caddesi'nde bir kömürlükte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle 2 katlı bina maddi hasar gördü, olayda yaralanan ya da ölen olmadı.

Arnavutköy'de 2 katlı bir binanın yanında bulunan kömürlükte çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle binada maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Arnavutköy İmrahor Mahallesi Yayla Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 katlı bir binanın yanında bulunan tek katlı kömürlükte henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangının 2 katlı binaya sıçraması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yoğun çalışmalar sonucu söndürülen yangında, binanın büyük ölçüde zarar gördüğü ve kullanılamaz duruma geldiği öğrenildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

