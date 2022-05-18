Arnavutköy'de virajı alamayan kamyonet yan yattı - Haberler

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Arnavutköy'de virajı alamayan kamyonet yan yattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Arnavutköy'de virajı alamayan kamyonet yan yattı

Arnavutköy'de virajı alamayan kamyon yoldan çıkarak yan yan yattı.

Arnavutköy'de virajı alamayan kamyon yoldan çıkarak yan yan yattı. İçerisinde bulunan iki kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Arnavutköy - Hadımköy yolu Çilingir Köyü Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 66 LN 804 plakalı kamyonet sürücüsü virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçerisinde iki kişinin bulunduğu kamyonet yoldan çıkarak yan yattı. Kaza da şans eseri şoför ve yanında bulunan diğer kişi yara almadan kurtuldu. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kamyonet, Hadımköy, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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