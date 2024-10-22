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Arnavutköy'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Arnavutköy'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı
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İstanbul Arnavutköy'de yapılan uyuşturucu operasyonunda durdurulan bir araçta ele geçirilen uyuşturucu maddelerin ardından 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda büyük miktarda uyuşturucu ve kullanım ekipmanları bulundu.

Arnavutköy'de durdurulan şüpheli araçta yapılan arama bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada ise 3 kilo 100 gram bonzai, 5 kiloluk bidon içerisinde aseton, 1 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Arnavutköy Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesinde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik uygulama

yaptı. Bu sırada şüpheli bir araç durduruldu. Yapılan kontrollerde, sürücü M.K. ile araçta bulunan M.A. ve C.Y. isimli şüpheliler araçtan indirildi. Şüphelilerin çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edildi. Çalışmalar kapsamında araç içerisinde ve şahıslara yönelik yapılan kaba üst aramasında, 12.56 gram bonzai, 0.76 gram metamfetamin ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Fatih Mahallesi'ndeki evinde de arama yapıldı. Evde yapılan aramalarda ise; 3 kilo 100 gram bonzai, 5 kiloluk bidon içerisinde aseton, 1 kök Hint Keneviri, Bir miktar sıvı amfetamin, 1 adet hassas terazi, 6 adet fişek ve 1 adet şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.A. ve C.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı. M.K. isimli ise edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik istanbul 3-sayfa Sağlık Suç

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