Üye Girişi
Haberler

Arnavutköy'de Uygunsuz Hareketler Sergileyen Araçlar Polis Tarafından Çekildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yıllardır park halinde bulunan ve akşam saatlerinde uygunsuz hareketler sergilenen iki ticari aracı çekti. Çocuk parkı ve spor alanlarının bulunduğu bölgeden kaldırılan araçlar, mahalle sakinlerine rahat bir nefes aldırdı.

Arnavutköy ilçesinde yıllardır park halinde bulunan ve akşam saatlerinde uygunsuz hareketler sergilenmesi nedeniyle vatandaşların korkulu rüyası olan iki ticari araç polis ekipleri tarafından çekildi. Çocuk parkı ve spor alanlarının bulunduğu yerden çekilen araçlar vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.

Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde yıllardır park halinde duran iki ticari araç vatandaşların huzurunu kaçırıyordu. Terk edilmiş araçların içerisinde akşam saatlerinde uygunsuz davranışlar sergilendiğini belirten mahalle sakinleri yetkililerden yardım istemişti. Vatandaşların yardım talebine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kayıtsız kalmadı. Olaya müdahale eden polis ekipleri tarafından mahallelinin korkulu rüyası olan araçlar çekildi. Çocuk parkı ve gençlerin vakit geçirmesi için yapılan spor alanlarının bulunduğu yerden çekilen araçlarla mahallenin güvenliği sağlandı. Yardım taleplerine karşılık bulan vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Arnavutköy Çocuk Spor Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu

Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu

 Erdoğan: Merih'e verilen 2 maç ceza şampiyonaya gölge düşürdü, UEFA'nın kararı siyasi bir karar

Erdoğan: Merih'e verilen 2 maç ceza şampiyonaya gölge düşürdü, UEFA'nın kararı siyasi bir karar

 Acun Ilıcalı mağlubiyetin faturasını Montella'ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı

Acun Ilıcalı mağlubiyetin faturasını Montella'ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı

 Van konserinde protesto! Seyirciler 'Ne mutlu Türküm diyene' diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title