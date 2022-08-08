Son dakika haberi... Arnavutköy'de uyarılara uymayarak denize giren gençlerle cankurtaranlar arasında kavga çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Arnavutköy'de uyarılara uymayarak denize giren gençlerle cankurtaranlar arasında kavga çıktı

Son dakika haber... Arnavutköy'de uyarılara uymayarak denize giren gençlerle cankurtaranlar arasında kavga çıktı Cankurtaranlar ile vatandaşın tekme tokat kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı Arnavutköy'de dün yasak olmasına rağmen denize girmekte ısrarcı olan gençler ile kendilerini uyaran cankurtaranlar...

 - Güncelleme:

Arnavutköy'de uyarılara uymayarak denize giren gençlerle cankurtaranlar arasında kavga çıktı

Cankurtaranlar ile vatandaşın tekme tokat kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Arnavutköy'de dün yasak olmasına rağmen denize girmekte ısrarcı olan gençler ile kendilerini uyaran cankurtaranlar arasında kavga çıktı. Yaşanan kavga saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy Kaymakamlığı tarafından dün olumsuz hava koşulları nedeniyle Arnavutköy Karaburun Sahili'nde denize girmek yasaklandı. Yasak olmasına rağmen sahile gelen bir grup genç ise denize girmek istedi. Gençler ile kendilerini uyaran cankurtaranlar arasında sözlü tartışma yaşandı. Yaşanan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada taraflar birbirine tekme, tokat ve yumruklar ile saldırdı. Yaşanan kavga anı sahilde bulunan diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Bölgede bazı vatandaşların yasak olmasına rağmen denize girmeye devam ettiği de görüldü. Denize girenleri çıkarmaya çalışan cankurtaran ekipleri, duruma isyan etti.

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

kavga 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title