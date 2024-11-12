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Arnavutköy'de Trajik Trafik Olayı: Minibüse Çarpan Sürücü Yakalandı

Arnavutköy'de Trajik Trafik Olayı: Minibüse Çarpan Sürücü Yakalandı
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Arnavutköy'de trafik yüzünden yaşanan tartışma sonucu, otomobil sürücüsü geri geri giderek bir servis minibüsüne çarptı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Arnavutköy'de trafikte yol tartışması yaşadığı Servis minibüsüne geri geri giderek çarpan otomobil sürücüsü yakalandı.

Arnavutköy'ün Hadımköy Mahallesi'nde 10.11.2024 tarihinde Cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil ile servis minibüsü yol yüzünden inatlaşmaya başlamıştı. Otomobil sürücüsü defalara kez önüne kırdığı servis minibüsünü durdurmak istemişti. Durduramayınca kilometrelerce takip edip, öne geçtikten sonra aracını geri vitese takarak minibüse çarpmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri kimlik bilgileri tespit edilen Ş.M.K.(20) isimli şahıs 10.11.2024 tarihinde yakaladı. Dün adliyeye sevk edilen şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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