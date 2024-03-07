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Arnavutköy'de trafik polisine servis minibüsü çarptı

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Arnavutköy'de görevi başındaki trafik polisine servis minibüsü çarptı. Kazada yaralanan polis hastaneye kaldırıldı.

Arnavutköy'de görevi başındaki trafik polisine servis minibüsü çarptı. Kazada yaralanan polis hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Taşoluk Mahallesi Egemen Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarak görev yerine gidecek olan polis memuru, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 EBR 993 plakalı servis minibüsünün çarpması sonucunda yere savruldu. Minibüsün altında sürüklenen polis yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki vatandaşlar ve meslektaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı polis memuru, daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polisin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, servis minibüsü çekici ile otoparka çekildi. Servis şoförü ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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