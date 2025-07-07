Arnavutköy'de Trafik Olayı: Kadın Sürücüye Saldırı

Arnavutköy'de Trafik Olayı: Kadın Sürücüye Saldırı
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir sürücü, makas attığını iddia ettiği kadın sürücünün yolunu keserek camına vurdu. Olay sırasında kadın sürücü ve arkadaşları panik yaşadı, anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir sürücü, trafikte makas attığını iddia ettiği kadın sürücünün yolunu keserek, camına vurdu. Kadın sürücü ve araçtaki arkadaşları panik yaşarken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre, içinde kadınların bulunduğu otomobil, trafikte seyir halindeyken başka bir sürücü tarafından takip edildi. Sürücü bir süre sonra trafikte makas attığını iddia ettiği kadın sürücünün yolunu keserek aracı durdurdu. Kadın sürücüye bağıran adam, aracın camına vurdu. Kadınların yaşadığı panik cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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