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Arnavutköy'de Trafik Haftası Etkinliği

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Arnavutköy'de trafik haftası nedeniyle polis ve jandarma ekipleri sürücülere trafikte uyulması gereken kuralları anlattı.

Arnavutköy'de Trafik Haftası nedeniyle polis ve jandarma ekipleri sürücülere trafikte uyulması gereken kuralları anlattı.

Arnavutköy'de trafik haftası nedeniyle polis ve jandarma ekipleri uygulama noktası oluşturarak vatandaşlara trafik kuralları hakkında uyarılarda bulundu, kuralları hatırlattı. Ekipler, sürücülere emniyet kemeri başta olmak üzere yaya öncelikleri ve uzun yollarda uyulması gereken kuralları da hatırlattı. Yapılan uygulama kapsamında durdurulan sürücüler ise, yapılan uygulamaların memnuniyetinden bahsetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Haftası Jandarma trafik Güvenlik Etkinlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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