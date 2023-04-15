Arnavutköy'de tekstil atıkları ormanlık alanları çöplüğe çevirdi

Arnavutköy'de orman yoluna atılan tekstil Atıkları böyle görüntülendi

İSTANBUL - Arnavutköy'de tekstil atıkları, atıldıkları ormanı çöplüğe çevirdi. Yol kenarına ve yeşil alanlara bırakılan çöpler dron ile havadan görüntülenirken, görüntülerde yaklaşık 1 kilometrelik yol boyunca çuvallarla atılmış tekstil atıkları görüldü.

Arnavutköy - Hacımaşlı Mahallesi yolu üzerine atılan tekstil atıkları ormanlık alanı adeta çöplüğe çevirdi. Yol boyunca yaklaşık 1 kilometrelik alana sağlı ve sollu şekilde olmak üzere çuvallar ile bırakılan atıklar dron ile havadan görüntülendi.