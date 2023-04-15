Arnavutköy'de tekstil atıkları ormanlık alanları çöplüğe çevirdi
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Arnavutköy'de tekstil atıkları ormanlık alanları çöplüğe çevirdi Arnavutköy'de orman yoluna atılan tekstil Atıkları böyle görüntülendi Arnavutköy'de tekstil atıkları, atıldıkları ormanı çöplüğe çevirdi.
Arnavutköy'de tekstil atıkları ormanlık alanları çöplüğe çevirdi
Arnavutköy'de orman yoluna atılan tekstil Atıkları böyle görüntülendi
İSTANBUL - Arnavutköy'de tekstil atıkları, atıldıkları ormanı çöplüğe çevirdi. Yol kenarına ve yeşil alanlara bırakılan çöpler dron ile havadan görüntülenirken, görüntülerde yaklaşık 1 kilometrelik yol boyunca çuvallarla atılmış tekstil atıkları görüldü.
Arnavutköy - Hacımaşlı Mahallesi yolu üzerine atılan tekstil atıkları ormanlık alanı adeta çöplüğe çevirdi. Yol boyunca yaklaşık 1 kilometrelik alana sağlı ve sollu şekilde olmak üzere çuvallar ile bırakılan atıklar dron ile havadan görüntülendi.