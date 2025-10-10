Haberler

Arnavutköy'de Tehlikeli Sürüş: Sürücüye 4 Bin 153 Lira Ceza

Arnavutköy Haraçcı Caddesi'nde çift yönlü yolda zikzak çizen sürücü, tehlikeli hareketleri nedeniyle 4 bin 153 lira para cezası aldı. Diğer sürücüler tarafından kaydedilen görüntüler sonrası polis harekete geçip sürücüyü yakaladı.

Arnavutköy'de çift yönlü yolda sürekli şerit değiştirip trafiği tehlikeye atan sürücüye toplamda 4 bin 153 lira para cezası kesildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde yaşandı. Arnavutköy Haraçcı Caddesinde seyir halindeki bir sürücü, çift yönlü yolda zikzaklar çizerek hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Sürücünün tepki çeken hareketleri, diğer sürücülerce kayıt altına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri araç sürücüsünün kimliğini tespit etti. 34 VE 6737 plakalı aracın sürücüsü Ö.F kısa sürede yakalandı. Sürücüye "tehlikeli şerit değiştirmek", "işaret ve levhalara uymamak", "saygısızca araç kullanmak"tan toplamda 4 bin 153 TL idari para cezası kesildiği öğrenildi. - İSTANBUL

