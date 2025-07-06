Arnavutköy'de Tarla Yangını: Vatandaşlar Yangına Müdahale Etti

Arnavutköy'de Tarla Yangını: Vatandaşlar Yangına Müdahale Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy Taşoluk Mahallesinde bulunan bir tarlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Vatandaşlar, hortum ve iş makineleriyle yangını söndürmeye çalıştı.

Arnavutköy'de bir tarlada yangın çıktı. Vatandaşlar hortum ve iş makineleriyle yangını söndürmeye çalışırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Arnavutköy Taşoluk Mahallesinde bulunan bir tarlada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede geniş alana yayıldı. Durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildiren vatandaşlar, hortumlar ve iş makineleriyle yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yanan alan dron ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kırkpınar'da Başpehlivan Orhan Okulu oldu

Kırkpınar'ı kazanan başpehlivan belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manavgat Belediyesi'nde baklava kutusundan çıkan 110 bin euro skandalında yeni detaylar

Baklava kutusunda 110 bin euro skandalında yeni detaylar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.