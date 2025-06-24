Arnavutköy'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Arnavutköy'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy Sazlıbosna Mahallesi'nde meydana gelen yangın, geniş bir tarım arazisinde etkili oldu. İtfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.

Arnavutköy Sazlıbosna Mahallesi'nde geniş bir tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Arnavutköy Sazlıbosna Mahallesi'ndeki tarım alanlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım alanlarından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı alanın tarım arazisi olması sebebiyle kuru ot ve anızların hızla tutuştuğu görüldü. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının çevredeki diğer alanlara ve yerleşim yerlerine sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun şekilde müdahalede bulunuyor.

Bölgeye gelen zabıta ekipleri güvenlik önlemleri alırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TSK'ya FETÖ operasyonu! 158 asker gözaltına alındı

TSK'ya operasyon! Görev başındaki onlarca asker gözaltına alınıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şota Arveladze Süper Lig'e geri dönüyor! 1 yıllık anlaşma sağlandı

Şota Arveladze 10 yıl sonra Süper Lig ekibine geri döndü
İranlı kadın: Biz rejimi desteklemiyor olabiliriz ama...

İranlı kadının isyanı: Biz rejimi sevmiyoruz ama...
Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı

Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı
MSB'den bedelli askerlik uyarısı! Ücretin güncelleme tarihi belli oldu

MSB'den bedelli askerlik uyarısı! Ücretin güncelleme tarihi belli oldu
Meme kanseriyle mücadele eden Jessie J'den yeni haber

Kanserle savaşan ünlü isimden yeni haber
41 senelik Türk kulübü resmen satıldı! İşte yeni sahibi

41 senelik Türk kulübü resmen satıldı! İşte yeni sahibi
Fernando Muslera Estudiantes'e imza attı

Fernando Muslera imzayı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.