Arnavutköy'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Arnavutköy Sazlıbosna Mahallesi'nde geniş bir tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Arnavutköy Sazlıbosna Mahallesi'ndeki tarım alanlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım alanlarından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı alanın tarım arazisi olması sebebiyle kuru ot ve anızların hızla tutuştuğu görüldü. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının çevredeki diğer alanlara ve yerleşim yerlerine sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun şekilde müdahalede bulunuyor.

Bölgeye gelen zabıta ekipleri güvenlik önlemleri alırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL