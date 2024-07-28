Arnavutköy'de Tamirhanede Silahlı Çatışma: 2 Yaralı, 1 Tutuklama

Arnavutköy'de tamirhanede yaşanan silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 2'sinin hastanede tedavisi devam ederken, 1 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi'nde 24 Temmuz günü saat 13.10 sıralarında bir oto tamirhane dükkanına 3 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. İş yeri sahibinin de karşılık verdiği saldırıda 2 kişi yaralanmıştı. Ayrıca şüpheli M.Y.D.'nin daha önce Y.A.'nın iş yerinde aracını tamir ettirdiği fakat aracında yaşamış olduğu problem nedeniyle aralarında husumet oluştuğu ve olayın bu nedenle gerçekleştiği öğrenilmişti. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yaptıkları çalışmada 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirmişti. Olaya karıştığı tespit edilen iş yeri sahibi Y.A. ve iş yeri çalışanı N.A. ile birlikte karşı taraf olan M.Y.D. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden M.Y.D. ve Y.A.'nın hastanede tedavileri sürerken, şüpheli N.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL