Arnavutköy'de Taksi Çarpan Adam Hastaneye Kaldırıldı

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Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan Mesna İmre isimli adama taksi çarptı. Hafif yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de yolun karşısına geçmek isteyen adama taksi çarptı

Kazada hafif yaralanan adam hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan Mesna İmre isimli adama taksi çarptı. Yaralı kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki bir noktada yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Mesna İmre isimli erkek şahıs yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada seyir halindeki bir taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan şahıs hafif şekilde yaralandı. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, çevredeki vatandaşlar yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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