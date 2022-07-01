Arnavutköy'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Arnavutköy'de bir kadının taciz iddiası ortalığı karıştı. Daha sonra kadının, arkadaşı olduğu öğrenilen şahıstan kurtulmak için taciz bahanesi ürettiği ortaya çıktı.

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın yol ortasında ağlayarak çevredekilerden yardım istedi ve tacize uğradığını söyledi. Çevredeki vatandaşların yardım etmeye ve sakinleştirilmeye çalıştığı esnada kendisini taciz ettiğini söylediği kişi gelerek kadının kocası olduğunu öne sürdü. Taciz şüphelisi ile vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. Zaman zaman kavgaya dönen tartışma polisin araya girip tarafları karakola götürmesi ile son buldu.

Polis araştırmasında taciz olmadığı ortaya çıktı

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından yapılan detaylı çalışmada taciz olayının gerçeği yansıtmadığı tarafların başka bir konu yüzünden tartıştığı ve arkadaş olduğu, kadının o esnada kurtulmak için taciz bahanesi ürettiği ortaya çıktı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa