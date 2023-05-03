Arnavutköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon yan yattı

İSTANBUL - Arnavutköy'de başka bir aracın çarpması sonucunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yan yattı. 1 kişi yaralanırken, kaza nedeniyle yol kenarındaki levhalar kırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi memba ışıkları mevkiinde gerçekleşti. Cadde üzerinde Sultangazi istikametinde seyir halinde olan Hasbi Dönüm idaresinde olan 34 DDJ 345 plakalı araç kendisini sol şeritten başka bir aracın sıkıştırması nedeniyle manevra yapınca aynı istikamette seyir haline olan Enes Almaz kontrolündeki 34 HZ 7147 plakalı kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisi ile sürücünün kontrolünü kaybettiği kamyon yol kenarındaki levhalara çarparak yan yattı. Yan yatan kamyonda bulunan sürücü Enes Almaz ambulans ile hastaneye kaldırıldı. ihbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle Eski Edirne Asfaltı Caddesi Sultangazi yönünde yoğun trafik oluştu.