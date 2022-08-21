Arnavutköy'de kontrolden çıkan otomobil takla attı
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Arnavutköy'de kontrolden çıkan otomobil takla attı Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan tabelaya çarparak takla attı.
Arnavutköy'de kontrolden çıkan otomobil takla attı
İSTANBUL - Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan tabelaya çarparak takla attı. Kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Kaza, dün gece saatlerinde Sultangazi - Arnavutköy Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, şarkı değiştirmek istediği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tabelaya çarparak takla attı. Takla atan araçta bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.