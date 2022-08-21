Arnavutköy'de kontrolden çıkan otomobil takla attı 3. Sayfa Haberleri Arnavutköy'de kontrolden çıkan otomobil takla attı Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan tabelaya çarparak takla attı. Arnavutköy'de kontrolden çıkan otomobil takla attı İSTANBUL - Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan tabelaya çarparak takla attı. Kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kaza, dün gece saatlerinde Sultangazi - Arnavutköy Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, şarkı değiştirmek istediği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tabelaya çarparak takla attı. Takla atan araçta bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak 3. Sayfa Haberler

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