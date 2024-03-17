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Arnavutköy'de Su Tankeri Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

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Arnavutköy'de sokakta yürüyen 2 kişi, yol kenarında bulunan su tankerinin vanasını tekmeleyerek kırıp çaldı. Tankerde bulunan su dakikalarca sokağa dökülürken, ilginç hırsızlık güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Arnavutköy'de sokakta yürüyen 2 kişi, yol kenarında bulunan su tankerinin vanasını tekmeleyerek kırıp çaldı. Tankerde bulunan su dakikalarca sokağa dökülürken, ilginç hırsızlık güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Nenehatun Mahallesi'nde bulunan bir sokakta gerçekleşti. Sokakta yürüyen 2 kişi yol kenarına bırakılan su tankerini gözlerine kestirdi. Şahıslardan biri tankerin vanasına tekme atarak kırdı. Kırılan vanayı alan şahıslar hızla sokaktan uzaklaştı. İlginç hırsızlık güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde vanayı tekmeleyerek kırdıktan sonra şahısların çaldığı ve dakikalarca suyun boşa aktığı görüldü. Mahallede yaşayan bir vatandaş da duruma, "Burada yoldan geçenler tekme vurarak kırmışlar. Bu parkta duran gençler kendilerine bir kulübe yapmışlar. Tenhada olduğu için park hep buraya birikiyorlar, geceleri de ateş falan yakarak rahatsızlık veriyorlar, komşumun da su saatini kırmışlar. Kamera olduğunu fark etmemişler, çalmışlar sanırım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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