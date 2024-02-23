Arnavutköy'de Sokakta Silahlı Saldırı: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Arnavutköy'de sokakta yürürken karşılaşan iki husumetliden biri belindeki silahı çıkartarak diğerine kurşun yağdırdı. Vurulduktan sonra yere yığılan şahıs yoldan geçen bir araç ile hastaneye kaldırıldı. Saldırı sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay saat 13.30 sıralarında Anadolu Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre daha önceden de husumetli olan M.B. (28) ile D.D. (24) cadde üzerinde karşılaştı. Bu sırada M.B. belindeki silahı çıkartarak husumetlisi D.D.'ye ateş açtı. Saldırı sonucunda bacağından yaralanan D.D. yoldan geçen bir araçla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis her yerde saldırganı arıyor.

Olay sonrasında yaşananlar kamerada

Gerçekleşen saldırı sonucunda D.D. yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar silah seslerinin gelmesi üzerine olay yerine koştu. Yaralı olan şahsa ilk müdahale olay yerine gelen vatandaşlar tarafından yapılırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans gelene kadar yaralı yoldan geçen bir araç durdurularak hastaneye kaldırıldı. Olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, konuyla alakalı çalışma başlattı. - İSTANBUL