Arnavutköy'de sokak ortasında kız arkadaşını böyle dövdü

Arnavutköy'de kimliği belirsiz bir şahıs, kız arkadaşını sokak ortasında darp etti.

Arnavutköy'de kimliği belirsiz bir şahıs, kız arkadaşını sokak ortasında darp etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Olay, Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz erkek şahıs, kız arkadaşını sokak ortasında dakikalarca darp etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Çekilen görüntülerde, sevgili olduğu iddia edilen 2 kişi yol ortasında tartışıyor. Tartışma sonucunda genç kıza saldırmaya başlayan erkek şahıs, kızı dakikalarca darp ediyor. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülenirken, görüntülerde genç kızın yere yığıldıktan sonra darp edilmeye devam edildiği de görüldü. - İSTANBUL