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Arnavutköy'de sokak ortasında kız arkadaşını böyle dövdü

3. Sayfa Haberleri

Arnavutköy'de kimliği belirsiz bir şahıs, kız arkadaşını sokak ortasında darp etti.

Arnavutköy'de kimliği belirsiz bir şahıs, kız arkadaşını sokak ortasında darp etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Olay, Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz erkek şahıs, kız arkadaşını sokak ortasında dakikalarca darp etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Çekilen görüntülerde, sevgili olduğu iddia edilen 2 kişi yol ortasında tartışıyor. Tartışma sonucunda genç kıza saldırmaya başlayan erkek şahıs, kızı dakikalarca darp ediyor. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülenirken, görüntülerde genç kızın yere yığıldıktan sonra darp edilmeye devam edildiği de görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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