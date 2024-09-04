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Arnavutköy'de Sokak Ortasında Kavga Eden Çocuklar Polis Tarafından Gözaltına Alındı

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Arnavutköy'de sokak ortasında birbirlerine saldıran iki çocuk, arkadaşlarının tezahüratları ve video kaydıyla eğlendi. Polis, çocukları ve ailelerini ifadeleri almak üzere emniyete götürdü.

Arnavutköy'de sokak ortasında tekme tokat kavga eden iki çocuğu arkadaşları izleyip tezahürat edip video kaydetti. Boks ringindeymiş gibi bir birlerine acımasızca saldıran çocuklar polis tarafından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Çocuklar ve aileleri birbirinden şikayetçi olmadı.

İstanbul ilçesi olan Arnavutköy'de Anadolu Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde tartışan iki çocuk sokak ortasında birbirine acımasızca saldırdı. Tekme ve tokatlarla birbirine saldıran çocukların arkadaşları ise ayırmak yerine tezahürat ederek ve video çekerek eğlendi. Çekilen video bir çocuğun ailesi tarafından fark edilerek polise gönderildi. Polis ekipleri S.G. ve S.C. isimli iki çocuğu ve ailelerini polis merkezine götürdü. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büroya getirilen çocuklar ve aileleri birbirinden şikayetçi olmadı. Sokaklarda akran zorbalığının temsili olabilecek anlar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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