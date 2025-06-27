Arnavutköy'de Silahlı Saldırı: Motosikletli Saldırganlar Kaçtı

İstanbul Arnavutköy'de bir iş yerine motosikletle gelen 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya uğrayan şahıs, belinden çıkardığı silahla karşılık verdi. Saldırı anı ve yaşanan kovalamaca güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.U. isimli şahıs iş yerinde oturduğu sırada motosikletle gelen 2 kişinin hedefi oldu. Şüphelilerden biri motosiklet üzerinde beklerken, diğeri iş yerinin içerisine girerek silahla A.U.'ya ateş açtı. Ateş açılması üzerine A.U. belindeki silahı çıkartarak saldırganlara karşılık verdi. Yaşanan kovalamacada A.U., saldırganları iş yerinden dışarı kovaladı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, saldırganların olay yerinden motosikletle kaçtığı, kısa bir mesafe ilerledikten sonra karşılarına çıkan bir otomobil nedeniyle dengesini kaybederek yere düştükleri görülüyor.

Saldırganlar daha sonra motosikleti bırakarak yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan A.U., ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda kullanılan motosikletin Eyüpsultan'dan çalındığı ve çalıntı ihbarı olduğu öğrenildi. Polis, saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. - İSTANBUL