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Arnavutköy'de Seyir Halindeki Tofaş Yangın Çıkardı

Arnavutköy'de Seyir Halindeki Tofaş Yangın Çıkardı
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, seyir halindeki bir Tofaş otomobil motor kısmında çıkan yangın sebebiyle tamamen alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Arnavutköy'de seyir halindeki Tofaş alev topuna döndü

İSTANBUL - Arnavutköy'de henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Egemen Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobilin motor bölümünde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında FıatTofaş marka otomobil sürücüsü araçtan idi. Kısa süre içinde araç alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Olayda, alev alev yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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