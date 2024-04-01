Arnavutköy'de servis aracı yangını TOMA tarafından söndürüldü

Arnavutköy'de bir anda alev alarak yanmaya başlayan servis aracını o sırada yoldan geçen TOMA söndürdü.

Olay, Arnavutköy Boğazköy Işıkları mevkiinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde yaşandı. Bir servis aracı bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, o sırada yoldan geçen TOMA yangına müdahalede bulundu. Yangın kontrol altına alınırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de müdahalede bulundu. Aracın olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Yaşanan olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. Öte yandan yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL