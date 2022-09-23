Arnavutköy'de evine giren hırsızı sokak ortasında vurduİSTANBUL Arnavutköy'de bir kişi evine hırsızlık için girdiğini iddia ettiği kişiye sokak ortasında pompalı tüfek ile saldırdı.

Arnavutköy'de evine giren hırsızı sokak ortasında vurdu

İSTANBUL Arnavutköy'de bir kişi evine hırsızlık için girdiğini iddia ettiği kişiye sokak ortasında pompalı tüfek ile saldırdı. Saldırı sonrasında şahıs yere yığılırken saldırgan aracına binip kayıplara karıştı yaşananlar o anlar kameraya yansıdı.

28 adet suç kaydı bulunan

Olay, geçtiğimiz günlerde Sazlıbosna Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cahit B. İsimli kişi, H. D.'nin kendi evinde hırsızlık yaptığı iddiası üzerine gözü döndü. Cahit B., H. D.'nin yaşadığı yere gelerek eve gireceği esnada aracında bulunan pompalı tüfekle ateş açtı.

Saldırı sonrasında H.D. iki bacağından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken saldırgan polis tarafından her yerde aranıyor.

"Daha öncede 2 kişiyi yaralamış"

Polis ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar doğrultusunda saldırgan Cahit B.'nin daha önceden de 2 kişiyi yaraladığı öğrenildi. Polis her yerde saldırganı ararken saldırıya uğrayan H.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.