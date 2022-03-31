Arnavutköy'de restaurant bacasında çıkan yangın korkuttu - Haberler

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Arnavutköy'de restaurant bacasında çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Arnavutköy'de restaurant bacasında çıkan yangın korkuttu

Arnavutköy'de bir restaurantın baca kısmında yangın çıktı.

Arnavutköy'de bir restaurantın baca kısmında yangın çıktı. Baca kısmı alev alev yanarken içeride bulunan müşteriler tahliye edildi. Korku dolu anlar cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

Arnavutköy Merkez Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir kebapçının baca kısmında yangın çıktı. vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Restaurant tedbir amaçlı boşaltılırken korku dolu anlar çevredekilerin cep telefonu kamerası ile böyle kaydedildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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