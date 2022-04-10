Arnavutköy'de polis aracı yan yattı, 1 yaralı - Haberler

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Arnavutköy'de polis aracı yan yattı, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Arnavutköy'de polis aracı yan yattı, 1 yaralı

Arnavutköy-Sultangazi çevre yolu'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı yan yattı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Arnavutköy- Sultangazi çevre yolu'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı yan yattı. 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Arnavutköy- Sultangazi çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı yan yatırdı. Yan yatan araçta sıkışan polis memurunu kurtarmak için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza noktasında geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerin müdahalesi ile sıkıştığı araçtan kurtarılan polis memuru ambulans ile hastaneye kaldırıldı kaza sonrasında yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Polis Memuru, Sultangazi, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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