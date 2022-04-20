Arnavutköy'de patlayan elektrik telleri mahallede paniğe neden oldu - Haberler

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Arnavutköy'de patlayan elektrik telleri mahallede paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Arnavutköy'de patlayan elektrik telleri mahallede paniğe neden oldu

Arnavutköy'de patlayan elektrik telleri paniğe neden olurken, yaşanan o korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de patlayan elektrik telleri paniğe neden olurken, yaşanan o korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde akşam saatlerinde elektrik tellerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlamalar meydana geldi. Uzun süre patlamaların sürdüğü elektrik tellerinden çıkan kıvılcım geceyi aydınlattı. Korku dolu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bolluca, 3. Sayfa, Haberler

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