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Arnavutköy'de Park Halindeki Tırda Yangın Çıktı

Arnavutköy'de Park Halindeki Tırda Yangın Çıktı
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Arnavutköy Deliklikaya Mahallesi'nde park halindeki bir tırda çıkan yangın, hemen önündeki diğer tıra da sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, her iki tır da kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadı.

Arnavutköy'de gece saatlerinde park halinde bulunan bir tırda yangın çıktı. Alev alev yanan tırdaki yangının hemen önünde bulunan park halindeki bir başka tıra da sirayet etmesi neticesinde iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saat 00.00 sıralarında Arnavutköy Deliklikaya Mahallesi Deliklikaya Sanayi Sitesi içerisinde yer alan park halindeki bir tırda meydana geldi. Karton koli paketlerinin yüklü olduğu tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkması sonucu araç alev alev yanmaya başladı. Yangın tırın hemen önünde yer alan park halindeki başka bir tıra sirayet etti. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri de tırların çevresinde güvenlik tedbirleri aldı. Yangında her iki tır da kullanılamaz hale geldi. Tırlarda maddi hasar meydana gelirken herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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