Arnavutköy'de Park Halindeki Araç Yangını, Bitişik Bina da Zarar Gördü

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Arnavutköy'de park halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Yangın, patlamalarla birlikte bitişikteki bir binaya sıçradı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Arnavutköy'de park halindeki bir otomobil henüz öğrenilemeyen bir nedenle alev aldı. Patlamaların yaşandığı yangın, bitişikteki binaya sıçradı. Yangın, olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Anadolu Mahallesi Sumak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde park halinde bulunan bir araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, araçta art arda patlama yaşandı. Patlamaların ardından yangın, sokak üzerindeki bir binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, araçta ve binada maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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