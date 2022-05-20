Arnavutköy'de palet hırsızları kamerada - Haberler

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Arnavutköy'de palet hırsızları kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Arnavutköy'de palet hırsızları kameradaİSTANBUL Arnavutköy'de kamyonet ile sokağa girdikten sonra boş arazideki paletleri çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Arnavutköy'de palet hırsızları kamerada

İSTANBUL Arnavutköy'de kamyonet ile sokağa girdikten sonra boş arazideki paletleri çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

İslambey Mahallesi Aysungur Sokak üzerinde çayırlık alanda bulunan paletleri gözüne kestiren hırsızlar kamyonet ile sokağa girip paletleri çaldı. Hırsızların paletleri çaldığı anlar karşı binada bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüler de hırsızların rahat bir şekilde yükleme yaptığı da görüldü

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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