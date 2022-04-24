Arnavutköy'de park halindeki otomobil alev topuna döndü - Haberler

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Arnavutköy'de park halindeki otomobil alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Arnavutköy'de park halindeki otomobil alev topuna döndü Arnavutköy'de sahil kenarında park halinde bulunan otomobil bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Arnavutköy'de park halindeki otomobil alev topuna döndü

İSTANBUL - Arnavutköy'de sahil kenarında park halinde bulunan otomobil bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. O anlar cep telefonuna yansıdı.

Arnavutköy Karaburun Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Otomobil yangının ardından kullanılamaz hale geldi. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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