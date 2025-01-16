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Arnavutköy'de Otobüs Kazası: Sürücü Kalp Krizi Geçirdi

Arnavutköy'de Otobüs Kazası: Sürücü Kalp Krizi Geçirdi
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İstanbul Arnavutköy'de havalimanından çıkan tur otobüsünün sürücüsü, kalp krizi geçirerek kaza yaptı. Olayda sürücü hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Neyse ki yolcular ve diğer araçtaki sürücü yara almadı.

İstanbul Arnavutköy'de havalimanından çıkan tur otobüsünün sürücüsü kalp krizi geçirerek kaza yaptı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan sürücü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu Termal-2 kavşağı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre havalimanından çıkış yapan ve umreden gelen yaklaşık 50 yolcuyu taşıyan 16 FS 327 plakalı tur otobüsünün sürücüsü M.G. seyir halindeyken fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, 34 GMN 300 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otobüs, yol kenarındaki bariyerlere sürtüp durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yolcular yara almazken, otomobil sürücüsünün de durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye sevk edilen M.G., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yolcular, valizleriyle birlikte olay yerine gelen başka bir otobüse transfer edildi. Ekiplerin kaza ile ilgili çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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