Üye Girişi
Haberler

Arnavutköy'de Otobüs Durağında Kadına Silahlı Saldırı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Arnavutköy'de otobüs durağında bekleyen kadın silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Taylan ERGÜN/İSTANBUL ARNAVUTKÖY'de otobüs durağında bekleyen  kadını silahla vuran saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Arnavutköy'de otobüs durağında bekleyen  kadın silahlı saldırıya uğradı. Başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan kadın, o sırada yoldan geçen bir minibüse bindirilerek hastaneye kaldırıldı Silahlı saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansırken, saldırgan polis ekiplerince yakalandı. Saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Saldırı Olay Güvenlik Adliye Hastane 3. Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title