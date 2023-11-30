Arnavutköy'de Otobüs Durağında Kadına Silahlı Saldırı

Taylan ERGÜN/İSTANBUL ARNAVUTKÖY'de otobüs durağında bekleyen kadını silahla vuran saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Arnavutköy'de otobüs durağında bekleyen kadın silahlı saldırıya uğradı. Başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan kadın, o sırada yoldan geçen bir minibüse bindirilerek hastaneye kaldırıldı Silahlı saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansırken, saldırgan polis ekiplerince yakalandı. Saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.