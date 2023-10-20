Arnavutköy'de Oto Tamircisinde Hırsızlık

Arnavutköy'de bir oto tamircisinde meydana gelen hırsızlık olayında, 2 aracın camı kırılarak toplam değeri 20 bin lira olan teypler çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı ve şüpheli polis tarafından yakalandı.

Arnavutköy'de oto tamircideki 2 aracın camını kırarak toplam değerleri yaklaşık 20 bin lira olan teypleri çalan hırsız önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 15 Ekim'de Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bir otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerinde faaliyet gösteren oto tamircisinin müşterilerine ait 2 aracın camlarının kırıldığı ve araçların toplam değerleri yaklaşık 20 bin lira olan teyplerin çalındığı

belirlendi. Şüpheli şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalarda güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Eşkali belirlenen şüpheli E.A., Karlıbayır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda elindeki poşette araçlardan çalındığı belirlenen 1 adet teyp ile birlikte yakalandı. Yakalanan şüpheli, 'Otodan Hırsızlık' suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık anı ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL