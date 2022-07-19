Arnavutköy'de onlarca kişinin karıştığı tartışma trafiği kilitledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arnavutköy'de onlarca kişinin karıştığı tartışma trafiği kilitledi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

- Arnavutköy'de onlarca kişinin karıştığı tartışma trafiği kilitledi Sürücüler kalabalık nedeniyle ilerleyemedi Arnavutköy 'de iki grup arasında çıkan tartışma caddeyi trafiğe kapattı.

- Arnavutköy'de onlarca kişinin karıştığı tartışma trafiği kilitledi

Sürücüler kalabalık nedeniyle ilerleyemedi

İSTANBUL - Arnavutköy 'de iki grup arasında çıkan tartışma caddeyi trafiğe kapattı. Onlarca kişinin karıştığı gerginlik nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan gerginlik dakikalarca devam etti. Zaman zaman birbirine saldırmak isteyen grubun tartışmasında cadde trafiğe kapandı araçlar ilerleyemedi. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title