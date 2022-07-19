Arnavutköy'de onlarca kişinin karıştığı tartışma trafiği kilitledi - Arnavutköy'de onlarca kişinin karıştığı tartışma trafiği kilitledi Sürücüler kalabalık nedeniyle ilerleyemedi Arnavutköy 'de iki grup arasında çıkan tartışma caddeyi trafiğe kapattı. - Arnavutköy'de onlarca kişinin karıştığı tartışma trafiği kilitledi Sürücüler kalabalık nedeniyle ilerleyemedi İSTANBUL - Arnavutköy 'de iki grup arasında çıkan tartışma caddeyi trafiğe kapattı. Onlarca kişinin karıştığı gerginlik nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz günlerde Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan gerginlik dakikalarca devam etti. Zaman zaman birbirine saldırmak isteyen grubun tartışmasında cadde trafiğe kapandı araçlar ilerleyemedi. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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