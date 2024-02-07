Arnavutköy'de Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Arnavutköy'de park halindeki bir otomobil ile seyir halindeki bir aracın arasından geçmeye çalışırken sıkışan motosiklette bulunan 2 kişi savrularak yere düştü. Yaralanan motosikletli kurye hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Merkez Mahallesi Düldül Sokak'ta meydana geldi. Üç motosikletli kurye sokakta seyir halindeyken bir kurye, park halindeki otomobil ile seyir halindeki başka bir otomobilin arasındaki boşluktan geçmeye çalışırken motosiklet iki araç arasında sıkıştı. Motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi savrularak yere düşerken, 1'i yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı kurye daha sonra hastaneye kaldırıldı. İlginç kaza güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. - İSTANBUL